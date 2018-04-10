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政策牽動 美中2017雙向投資銳減近3成

發稿時間：2018/04/10 22:01

最新更新：2018/04/10 22:01

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）最新報告指出，隨著北京實施資本管制，華府加強審查高科技併購案，曾迅速成長的美中雙向投資去年銳減近3成，今年在貿易摩擦衝擊經濟關係下，面臨更多變數。

美國非營利組織美中關係全國委員會（NCUSCR）和研究機構榮鼎集團（Rhodium Group），今天發表研究報告，分析美中2017年雙向外商直接投資（FDI）變化與背後成因。

數據顯示，2017年完成的美中FDI交易總值達434億美元，和2016年的600億美元相比，減少28%，但仍是歷來金額第2高的年度。

中國對美投資從2016年的460億美元降至290億美元，是美中雙向投資銳減主因，若未計2016年宣布、2017年完成的180億美元中國併購案，降幅還會更大。相較之下，美國對中投資保持在140億美元，與2016年的138億美元相去不遠。

為防範金融風險，北京當局2017年重新實施資本管制，遏阻財團在海外從事高槓桿併購，曾出手闊綽的安邦保險、萬達、海航集團等大型企業深受影響。

報告指出，北京加強管制對外投資並打擊高槓桿民間投資，造成中國的全球對外FDI出現逾10年來首次衰退，中國對美投資跟著減少。

另一方面，中國在美併購也因美國外來投資審查委員會（CFIUS）加強過濾投資而減少，尤其是美國視為威脅的高科技併購案。報告估計，2017年總值逾80億美元的交易因無法化解CFIUS的疑慮而告吹。

除了對中國取得軍民兩用技術有顧慮，華府也愈來愈不願見到中方收購掌握大量個資的美國企業。

報告指出，這些政策不確定性已影響交易熱度。今年第一季，中國對美待完成併購案總值不到50億美元，創3年來新低，未來CFIUS審查可能為中國併購增添更多變數。（編輯：廖漢原）1070410

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