/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 六福皇宮吳宗憲吳沛憶葉俊榮
>rss

電信三雄首季財報 台灣大連莊獲利王

發稿時間：2018/04/10 22:31

最新更新：2018/04/10 22:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北10日電）電信三雄今天公布第一季財報，台灣大哥大在電商及行動加值服務帶動下，稅後每股盈餘（EPS）新台幣1.28元，蟬聯獲利王；中華電信EPS為1.12元、遠傳電信EPS為0.75元。

台灣大哥大公布2018年3月份自結合併營收為99.3億元，EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）為27.5億元，營業利益16.1億元，稅後淨利11.9億元，EPS為0.44元。累計前3個月合併營收303.1億元，EBITDA為81.7億元，營業利益47.4億元，稅後淨利34.8億元，EPS為1.28元，達成第一季財測目標的108%。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，第一季在電子商務及行動加值服務的帶動下，合併營收較去年同期成長5%，若以適用IFRS 15前的國際會計準則，並排除非屬台灣大用戶相關的國內漫遊影響，第一季EBITDA較去年同期增加4%，維持穩定成長。

中華電信公布3月份合併自結營收為174.9億元，營業成本及費用為141.4億元，營業淨利為32.9億元，稅前淨利33.9億元，歸屬於母公司業主淨利為26.9億元，每股盈餘0.35元，累計前3月每股盈餘1.12元。與第一季財測相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率些微落後預期。

中華電信表示，以適用IFRS 15前有效的國際會計準則基礎比較，3月份整體行動通訊營收較去年同期增加，主要因4G及行動上網客戶持續成長，帶動3月份行動加值營收較去年同期成長，行動銷貨收入也較去年同期提升，但行動語音營收持續下滑，使整體行動服務營收仍較去年同期衰退。

遠傳電信公布3月份合併總營收為72.86億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.89億元與8.18億元，3月每股盈餘0.25元。

今年累計至3月，遠傳合併總營收為216.67億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為68.10億元與24.53億元；自結稅後每股盈餘0.75元。（編輯：鄭雪文）1070410

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP