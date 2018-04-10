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超商雙雄3月業績增逾1成 4月迎節令商機

發稿時間：2018/04/10 22:46

最新更新：2018/04/10 22:46

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（中央社記者吳家豪台北10日電）超商雙雄公布3月營收，統一超商合併營收新台幣201.75億元，年增13.23%；全家便利商店合併營收56.7億元，年增11.74%，展望4月將迎來母親節等節令商機。

統一超商今天公布3月份合併營收201.75億元，年增13.23%；累計今年合併營收589.47億元，較去年同期成長11.2%。轉投資部分，菲律賓7-ELEVEN持續進入新區域展店，店數已達2329店，相較去年同期增加298店，整體業績成長近20%；康是美則搶攻換季保養商機，加上醫美大賞活動開跑，帶動業績成長5%。

統一超商表示，7-ELEVEN本業持續穩定成長，3月天氣漸熱，鮮食也陸續換上新菜單，強調使用專賣店等級食材與技術，帶動相關業績成長近20%。而CITY CAFE全台正式開賣「黑糖珍珠撞奶」，上市一週熱銷超過50萬杯，吸引年輕人嚐鮮，業績成長近10%。

冰品部分，7-ELEVEN持續引進日韓知名大廠商品及新品外，7-ELEVEN與日本廠商製販同盟合作，迎合台灣人最愛的飲品、量身打造出「珍珠奶茶風味雪派」，一舉衝上國際冰品銷售冠軍，帶動相關業績成長近30%。

緊接著邁入4月，統一超商表示，7-ELEVEN持續掌握節令商機，強打母親節、端午節等預購活動，並迎接夏季來臨，陸續新推出多樣化飲品、冰品滿足國人消暑需求，期望再創造另一波成長動能。

全家便利商店公布3月份合併營收為56.7億元，年增11.74%；累計今年前3月合併營收163.49億元，年增10.07%。

全家表示，綜觀3月營運，關鍵在於如何對應乍暖還寒的氣候型態；鮮食因有效掌握氣溫多變，整體成長約1成，一般商品則受惠於飲料和冰品帶動成長，其中冷藏飲料品群整體成長近2成5，主要來自冷藏茶和冷藏奶茶成長。

展望4月營運，全家將陸續展開春夏輕食商品，開發市場熱門鮮食；另母親節預購進入訂購高峰期，預計可搶下蛋糕旺季商機，可望驅動第2季營運動能。截至2018年3月31日止，全家便利商店總店舖數達3175家。（編輯：鄭雪文）1070410

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