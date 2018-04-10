/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 六福皇宮吳宗憲吳沛憶葉俊榮
>rss

觀光類股淡季不淡 3月營收走揚

發稿時間：2018/04/10 23:20

最新更新：2018/04/10 23:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北10日電）觀光類股瓦城泰統集團今天公布3月營收年增超過7%，第1季營收破新台幣10億元創新高；王品3月營收年增10.81%，美食年增15%，雅茗年增13.44%。

瓦城承接年節營收雙升氣勢，且因尾牙春酒服務口碑持續延燒，首度延長活動檔期，3月無畏餐飲淡季，業績仍穩步走高，單月營收達3.19億元，年增7.32%，助攻第1季營收衝上10.69億元，年增2.31%，創單季新高。

展望後市，瓦城說，除史上最長清明連假及母親節檔期帶動旺盛聚餐需求，加上集團既有品牌新展店與將推出的第7個南洋新品牌助攻下，今年第2季營收、獲利可望再拚新高。

王品集團3月營收一掃餐飲業「三窮四絕」淡季魔咒，繳出亮眼成績單，兩岸合併營收13億元，年增10.81%，創西元2015年以來3月年增率最大增幅。

其中，王品台灣事業群推出優惠，帶動年後餐飲消費熱潮，3月營收創7.3億元佳績，年增率4年來首度翻正，大幅成長13.72%；中國大陸事業群也在新品牌挹注營收下，營收達5.7億元，年增7.31%。

美食公布自結3月合併營收達21億元，年增15%；今年1到3月合計營收年增15%，年增率寫下4年來同期新高。

法人指出，美食今年前3個月營收維持穩健雙位數成長，主要反映持續拓展2大海外市場成績，包括中國大陸的同店成長及美國的快速展店。雖一年來美元兌新台幣貶值約5%，使美國市場營收相對受低估，但合併營收仍超過新台幣61億元。

雅茗天地集團3月合併營收達1.69億元，月增18.04%，受惠全球展店布局加速，及外送餐飲業務持續成長，帶動雅茗今年第1季合併營收達5.3億元，較去年同期成長14.22%，締造單季營收次高紀錄，也創歷年第1季新高。

雅茗表示，第2季起將是飲品旺季，將持續推行「菁英200計畫」與實施多品牌策略，積極遴選培訓優化區域加盟主，以完整大數據營銷系統和行政後勤資源，快速攻占茶飲市場。

雄獅旅遊3月營收淨額達26.4億元，年增39.6%；第1季單季營收達67.4億元，較去年同期成長21.4%，續創第1季同期歷史新高。

雄獅旅遊分析大幅成長主因，包括持續整合目的地元件，透過精準行銷深耕分眾市場，輔以區隔定價策略推出差異化商品，今年雄獅以特有3C營運模式，結合「郵輪+」概念，獨家推出2個梯次的日韓賞櫻包船行程，第一梯次3月26日滿載3000多名旅客幸福啟航。此外，3月接獲壽險業橫跨兩岸共同舉辦的千人獎勵旅遊團，都為營收挹注正向動能。（編輯：李明宗）1070410

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP