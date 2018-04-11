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亞洲石化廠Q2多家歲修 台塑不看淡行情

發稿時間：2018/04/11 08:59

最新更新：2018/04/11 08:59

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（中央社記者韋樞台北11日電）第二季起逐漸進入石化業旺季，由於亞洲多家石化業者第2季歲修，台塑公司發現，光是PVC有141萬公噸、PE亦有232萬公噸產能受影響，連帶將支撐相關產品價格穩中上揚。

台塑公司董事長林健男表示，台塑公司獲得市場消息顯示，第二季有多家生產PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、AN（丙烯(月青)）等三大產品的亞洲石化廠預定歲修，產量減少許多，有助亞洲區石化產品價格穩定中上揚。

林健男指出，日本和韓國第二季多家PVC廠歲修所影響的產能（指生產線設計年產能）多達141萬公噸，占亞洲產能4.2%，包括日本Tokuyama 12萬公噸、kaneka 50萬公噸、Shinetsu 55萬公噸、LG 24萬公噸。

向來為台塑重要出口國的印度將於明年此時大選。林健男指出，明年4、5月印度將進行總理大選，現任總理莫迪（Narendra Modi）為贏得大選，將推農業及鐵路基礎建設，可望帶動PVC需求增長。

在PE方面，林健男說，第二季中國大陸的市場需求將增加，價格可望維持高價，加上亞洲PE廠第二季密集歲修，其中HDPE（高密度聚乙烯）影響產能約95萬公噸，占亞洲產能3%；LLDPE（線性低密度聚乙烯）137萬公噸，占亞洲產能6%，有利支撐亞洲PE價格。

林健男強調，AN第二季的行情最被看好，主要是歲修影響產能量大，占比高達亞洲的28%。其中歲修影響量達118.7萬公噸，包括大陸吉林石化45.2萬公噸、安慶石化13萬公噸、科魯爾化工13萬公噸、韓國東西石化24.5萬公噸、台灣中石化23萬公噸。

另外還有AN年產8萬公噸的大陸齊魯石化廠因環保問題持續停產，加上進口貨量有限，明顯第二季AN行情將在高檔盤旋。（編輯：張均懋）1070411

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