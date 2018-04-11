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顧名儀主播變資訊長 轉戰業界體會慢哲學

發稿時間：2018/04/11 09:23

最新更新：2018/04/11 09:51

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前主播顧名儀履歷精彩，不只擔任過空姐、主持人，更曾跨刀學界，前年加入來思達集團擔任全球資訊長，轉戰產業界。（來思達提供）中央社記者江明晏攝 107年4月11日前主播顧名儀履歷精彩，不只擔任過空姐、主持人，更曾跨刀學界，前年加入來思達集團擔任全球資訊長，轉戰產業界。（來思達提供）中央社記者江明晏攝 107年4月11日

（中央社記者江明晏台北11日電）前主播顧名儀履歷精彩，不只擔任過空姐、主持人，更曾跨刀學界，前年加入來思達集團擔任全球資訊長，轉戰產業界，不同於新聞圈快進快出，她體會「慢哲學」是職場的再修煉。

活躍於主播台、政論節目的顧名儀口條分明，思路清晰，更是不少觀眾熟識的面孔，其實她的職涯履歷豐富，當過空姐、記者、主播、主持人，差點去美國考律師，離開待了17年的媒體圈後，還曾回到母校東吳大學擔任社會資源長。

顧名儀前年轉戰企業界，在父親友人來思達創辦人謝貞德邀請下，加入在全球有21家子公司的來思達集團，除了擔任全球資訊長，也擔綱中國徠室達及來思達(上海)董事長，操盤中國大陸家具內需市場。

「中國家具市場剛性需求很強，由80、90後成家買房浪潮驅動」，顧名儀接受中央社記者專訪時表示，儘管市場競爭激烈，她從多年的媒體角度觀察，「到大陸一出機場，楊冪、周迅、高圓圓、劉濤等一線巨星代言的泛家具行業廣告比比皆是，代表這個行業還是在生長的」。

來思達目前以北美為最大市場，亞洲市場占比近年提高，瞄準中國內需，已在杭州、蘇州、西安等城市開出約20家經銷專賣店，顧名儀表示，今年集團的目標要在大陸有80至100店，力拚數倍成長。

投入業界，顧名儀自認膽子大，她剖析自己，第一是因為不安，對未來有恐懼，社會變得很快，「想為公司效力一輩子，公司不見得要養你一輩子」，因為不安所以有了動力；第二，自我成就，想挑戰新領域有所成績；第三，希望秉持對動物的熱情，做對動物有意義的事。

主持政論節目時，顧名儀言語犀利，但她對動物有著莫大的愛心，顧名儀說，自己有個目標，想做「動物收容中心」，而且邀專門收容「最慘、最可憐、最沒人要的那一群」。

她說，工作總是會遇到許多不如意，但每當她看到受苦的動物們，小至貓狗，大至絕種犀牛，或是吃了很多垃圾袋的海龜，她總會許願，「希望能在有生之年，能把所得回饋到動物上」。

進入業界後，心境上也有不少轉折，顧名儀說，新聞工作者因為時間壓迫，總是快進快出，但鑲嵌到複雜的組織當中，有很多人事物的糾葛，還是要深思，甚至要思考「是不是成為別人的工具」，這段時間的反思發現，「慢一點，會比快一點好」，這也是「職場上的再修煉」。

顧名儀回想，以前在新聞圈工作時，必須充滿信心，也難免有自己價值判斷，離開新聞圈後，遇到形形色色的人事物，黑與白之間的灰色地帶很大，因此有更多反省，自認「變得比以前謙虛了，也需要更多停看聽」。

她也說，「倒算我的人生，好像看書看了快50輯了，心裡也會著急」，但她坦言，到了這個歲數也知道，沒有天時地利人和也急不了，只有安住自己的心，安步當車慢慢走，終究會水到渠成。（編輯：林沂鋒）1070411

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