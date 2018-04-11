/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 六福皇宮吳宗憲吳沛憶葉俊榮
>rss

半導體版圖洗牌 日本沒落亞太躍起

發稿時間：2018/04/11 10:03

最新更新：2018/04/11 10:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中新竹11日電）全球半導體市場大洗牌，日本全球市占率已自1990年的49%，滑落至去年的7%，亞太的全球市占率則是自1990年的4%，躍升至去年的38%水準。

半導體產業大者恆大趨勢明顯，據研調機構IC Insights統計，去年前5大半導體供應商約占全球半導體營收的43%，較10年前拉升10個百分點。

前50大半導體供應商去年占全球半導體營收的88%，也較2007年的76%，拉升12個百分點。

IC Insights認為，未來幾年半導體產業整併情況將繼續增加，大供應商所占比重將隨著提升到更高的水平。

據IC Insights觀察，日本自1990年以來，在半導體市場的影響力顯著下降，全球市占率已從1990年的49%，滑落到去年的7%。

日本過去知名的NEC、日立(Hitachi)、三菱(Mitsubishi)及松下(Matsushita)，現在都已不在領先的半導體供應商之列。

IC Insights表示，因韓廠的競爭威脅，尤其在記憶體市場，過去27年大幅改變半導體市場版圖；隨著日本市占率一路滑落，亞太地區半導體全球市占率則自1990年的4%，攀高到去年的38%。（編輯：黃國倫）1070411

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP