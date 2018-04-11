半導體版圖洗牌 日本沒落亞太躍起

（中央社記者張建中新竹11日電）全球半導體市場大洗牌，日本全球市占率已自1990年的49%，滑落至去年的7%，亞太的全球市占率則是自1990年的4%，躍升至去年的38%水準。



半導體產業大者恆大趨勢明顯，據研調機構IC Insights統計，去年前5大半導體供應商約占全球半導體營收的43%，較10年前拉升10個百分點。



前50大半導體供應商去年占全球半導體營收的88%，也較2007年的76%，拉升12個百分點。



IC Insights認為，未來幾年半導體產業整併情況將繼續增加，大供應商所占比重將隨著提升到更高的水平。



據IC Insights觀察，日本自1990年以來，在半導體市場的影響力顯著下降，全球市占率已從1990年的49%，滑落到去年的7%。



日本過去知名的NEC、日立(Hitachi)、三菱(Mitsubishi)及松下(Matsushita)，現在都已不在領先的半導體供應商之列。



IC Insights表示，因韓廠的競爭威脅，尤其在記憶體市場，過去27年大幅改變半導體市場版圖；隨著日本市占率一路滑落，亞太地區半導體全球市占率則自1990年的4%，攀高到去年的38%。（編輯：黃國倫）1070411