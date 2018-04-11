台塑四寶Q2營運不看淡 股價走勢溫和

（中央社記者韋樞台北11日電）台塑四寶多看好第2季營運展望，僅台化偏保守，台塑化認為美中貿易戰若趨緩，油價也跟著走穩維持約每桶65美元，三寶股價今天溫和上揚，僅台化微跌。



四寶合計首季歸屬母公司稅後盈餘達新台幣566億2300萬元，年增2.8%，其中僅台塑化約183億100萬元，年減19.1%，為四寶中唯一衰退，主要是今年首季受到原油價格走低，導致在購料時間差和庫存差的損失，同時石化原料丁二烯的價格比去年同期大跌5成，每公噸下跌1263美元影響獲利。



四寶多看好第2季營運會比首季佳，僅台化對第2季看法相對保守，副董事長洪福源表示，從去年底到今年農曆年前，各式石化產品價格大幅上漲，但農曆年後因中國大陸市場開工晚，石化品價格漲多拉回，市場買家缺乏信心轉趨觀望，估計4月信心盤整，石化品價格不像農曆年前高價，第2季營收將與首季相當。



四寶股價今天持續高檔震盪，台塑在平盤105.5元之上微幅震盪，最高106元，漲幅0.47%，早盤成交量700餘張；南亞走勢與台塑相同，盤中最高84.5元，漲幅0.84%，成交量1500張；台塑化盤中最高118.5元，漲幅0.85%，成交量200張；台化為四寶唯一下跌個股，開低走低，盤中最低111元，跌幅1.33%，成交量1700張。（編輯：李信寬）1070411