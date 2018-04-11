國泰金終止馬國併購 顧立雄仍看好金融新南向

（中央社記者邱柏勝台北11日電）國泰金控今天發布重訊，宣告收購加拿大豐業銀行馬來西亞子行終止。金管會主委顧立雄表示，由於涉及雙方保密事項，無法代為說明情況，但他強調金融業佈局新南向仍有很好機會。



國泰金控上午代子公司國泰世華銀行與國泰人壽發布重訊，宣告終止收購加拿大豐業銀行（The Bank of Nova Scotia Berhad, BNS）馬來西亞子行100%股權，指出收購案在合約約定的期限內無法完成，故各方同意終止合約。



對此，顧立雄上午列席立法院財政委員會前接受媒體訪問時表示，已收到此一訊息，但主管機關不方便代為說明原因，因為涉及雙方保密事項。但他認為這不能說是金融業發展新南向的挫敗。



媒體提問，國泰金收購BNS失敗，是資格不符還是人的問題？是政治問題還是商業問題？顧立雄回答「都不是」，強調監理機關不方便代為回答，但他重申這並非挫敗，併購案本身商業因素上沒有問題，整體來看也非政治因素，他認為國泰金仍會持續佈局新南向。



媒體追問，台灣金融業想透過併購方式進入東南亞市場，但中信金、國泰金陸續失敗，未來國銀還有機會嗎？顧立雄認為，「還是有相當好的機會」。



顧立雄表示，東南亞國家人口紅利高，但銀行運作上沒有台灣成熟，假設一些比較符合當地的新型態服務進去，應該有機會，例如數位銀行或網路銀行，這些都是蠻好的利基。（編輯：林沂鋒）1070411