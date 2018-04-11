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光碟價格漲 中環翁明顯估5年迴光反照期

發稿時間：2018/04/11 10:31

最新更新：2018/04/11 11:34

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中環董事長翁明顯表示，為了反應成本，光碟片每個月都在漲，衰退的產業一直有人退出，他認為CDR、DVD-R預計有5年的迴光反照期，未來2年藍光及檔案光碟將崛起。中央社記者韓婷婷攝　107年4月11日中環董事長翁明顯表示，為了反應成本，光碟片每個月都在漲，衰退的產業一直有人退出，他認為CDR、DVD-R預計有5年的迴光反照期，未來2年藍光及檔案光碟將崛起。中央社記者韓婷婷攝　107年4月11日

（中央社記者韓婷婷台北11日電）中環董事長翁明顯表示，為了反應成本，光碟片每個月都在漲，衰退的產業一直有人退出，他認為CDR、DVD-R預計有5年的迴光反照期，未來2年藍光及檔案光碟將崛起。

翁明顯表示，光碟產業已連虧10年，全球第三大光碟片廠的印度MBI雖然虧損但仍有政府補助硬撐，去年終於禁不起長期虧損，先在去年第4季停產，之後開始進入破產流程，不過也因出清存貨讓市場更慘。

歷經市場洗牌整頓後，大陸光碟供應商已從最初的200家減至3-4家，現在光碟片每個月都有漲，不過漲幅都很小，第2季看來是淡季不淡。

翁明顯認為，衰退的產業，會不斷有人退出，退出就是真的退出，光碟片正進入迴光反照期，他預估會有5年時間，未來將是藍光及檔案光碟世代，進入私有雲時代會有較大的商機。現在Data center資料在雲端跑會有駭客問題，光碟優勢在於封閉及私密性夠，同時不耗電，不過現在時間還太早，預計2年後市場才會真正成熟起飛。

翁明顯看好未來檔案光碟市場在2年後崛起，且檔案光碟因買不到機器，且資本支出大，一條生產線投資額高達新台幣1億元，競爭者相對少，預計只有2-3家競爭者。目前中環在100G產品已通過認證，200G持續認證中，生產良率還很低。

除了光碟產業升級外，中環積極朝向文創餐飲、娛樂文化事業轉型，中環集團旗下子公司得利影視開設的「蔦屋書店」TSUTAYA BOOKSTORE繳出不錯成績，蔦屋台中店預計在4月26日開幕，將結合最夯的AR、VR讓書店更精彩。

中環集團在台北市陽明山打造「比夢生活園區」，中餐廳「康迎鼎」、西餐廳「花之最」已在去年陸續開幕，今年將再推出以和牛為主的「牛之最」、拉麵的「京之最」，還會有酒窖博物館。中環集團的餐飲版圖逐步成形中。（編輯：黃國倫）1070411

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