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美股大漲推升台股突破11000 後繼乏力

發稿時間：2018/04/11 10:41

最新更新：2018/04/11 10:56

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美股道瓊工業指數大漲，台股11日開盤走高，盤中一度漲逾80點，突破11000點整數關卡。（中央社檔案照片）美股道瓊工業指數大漲，台股11日開盤走高，盤中一度漲逾80點，突破11000點整數關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北11日電）美股道瓊工業指數大漲，台股今天開盤走高，盤中一度漲逾80點，突破11000點整數關卡，而後賣壓湧現，指數回落11000點以下，盤面主流族群包括被動元件、光學鏡頭等。

至10時30分左右，台股加權指數來到10968點，上漲41點，漲幅0.37%，成交值新台幣630億元，預估今天量能約1400億元。

權值電子股鴻海第一季合併營收3491.54億元，創歷年同期新高，今天股價最高上漲1.72%，來到88.9元；台積電3月營收突破1000億元，股價上漲1.2%，報248.5元；外資調降目標價的大立光上漲1.54%，報3300元。

光學鏡頭類股同步回溫，玉晶光一度漲到356元，約漲4.8%，先進光漲逾9%。被動元件股龍頭國巨開盤漲逾2%，禾伸堂漲約0.4%。工具機族群的亞德客-KY買單強勢，開盤後一度漲逾5%。

華冠投顧分析師鍾騏遠表示，美股上漲有利於台股表現，台股若站回月線之上，則交易量能須超過昨天的量能，進一步擴大到1500億元以上，才能算是多方趨勢確立。（編輯：張均懋）1070411

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