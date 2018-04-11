/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 六福皇宮吳宗憲吳沛憶葉俊榮
>rss

怡利電深耕ADAS 今年力拚轉盈

發稿時間：2018/04/11 11:49

最新更新：2018/04/11 11:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）怡利電子發言人柯茂全表示，今年深耕ADAS和抬頭顯示器，抬頭顯示器下半年中國大陸自主品牌車廠出貨看佳。法人估怡利電今年業績可小幅成長，力拚轉盈。

台北國際車用電子展和台北國際汽車零配件展等五合一聯展今天起登場，共有1306家廠商參展，怡利電子也盛大參展。

展望今年營運，柯茂全表示，今年持續主攻安全件，深耕先進駕駛輔助系統（ADAS）和抬頭顯示器產品，抬頭顯示器除了布局歐洲原廠外，也主攻中國大陸自主品牌車廠，預計下半年可望在中國大陸明顯出貨。

柯茂全表示，今年開發ADAS和抬頭顯示器產品，在中國大陸開發有成果，預計歐洲最快明、後年會有成果。。

法人預估，怡利電子今年業績可望較去年小幅成長，今年目標轉虧為盈；上半年逐漸加溫，下半年營運可比上半年佳。怡利電子抬頭顯示器產品切入中國大陸江淮、吉利等自主品牌車廠。

在車載主機部分，柯茂全表示，未來朝向客製化製造，逐步轉型，搭配ADAS功能，並加上環景與防撞功能。至於傳統影音整合手機串連，朝向與蘋果CarPlay和Android Auto整合。

在市場布局，柯茂全指出，其中倒車攝影機、後座娛樂系統和車載主機深耕東南亞包括印尼、馬來西亞和泰國市場，東南亞占集團業績比重約4成。此外，ADAS和音響主機產品也布局東南亞市場。

怡利電子在台灣以車載主機為主，台灣市場占比約3成到4成；中國大陸市場以主機和抬頭顯示器為主，占比約2成到3成。（編輯：張良知）1070411

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP