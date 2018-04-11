怡利電深耕ADAS 今年力拚轉盈

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）怡利電子發言人柯茂全表示，今年深耕ADAS和抬頭顯示器，抬頭顯示器下半年中國大陸自主品牌車廠出貨看佳。法人估怡利電今年業績可小幅成長，力拚轉盈。



台北國際車用電子展和台北國際汽車零配件展等五合一聯展今天起登場，共有1306家廠商參展，怡利電子也盛大參展。



展望今年營運，柯茂全表示，今年持續主攻安全件，深耕先進駕駛輔助系統（ADAS）和抬頭顯示器產品，抬頭顯示器除了布局歐洲原廠外，也主攻中國大陸自主品牌車廠，預計下半年可望在中國大陸明顯出貨。



柯茂全表示，今年開發ADAS和抬頭顯示器產品，在中國大陸開發有成果，預計歐洲最快明、後年會有成果。。



法人預估，怡利電子今年業績可望較去年小幅成長，今年目標轉虧為盈；上半年逐漸加溫，下半年營運可比上半年佳。怡利電子抬頭顯示器產品切入中國大陸江淮、吉利等自主品牌車廠。



在車載主機部分，柯茂全表示，未來朝向客製化製造，逐步轉型，搭配ADAS功能，並加上環景與防撞功能。至於傳統影音整合手機串連，朝向與蘋果CarPlay和Android Auto整合。



在市場布局，柯茂全指出，其中倒車攝影機、後座娛樂系統和車載主機深耕東南亞包括印尼、馬來西亞和泰國市場，東南亞占集團業績比重約4成。此外，ADAS和音響主機產品也布局東南亞市場。



怡利電子在台灣以車載主機為主，台灣市場占比約3成到4成；中國大陸市場以主機和抬頭顯示器為主，占比約2成到3成。（編輯：張良知）1070411