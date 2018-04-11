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寶佳持股台新金傳逾10% 顧立雄：未申報將開罰

發稿時間：2018/04/11 12:09

最新更新：2018/04/11 12:09

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（中央社記者邱柏勝台北11日電）媒體報導，寶佳集團持台新金控股權已逾10%，金管會主委顧立雄今天表示，若寶佳集團持有台新金控股權逾10%卻未向金管會申報，可處以最高1000萬元罰鍰，並要求限期處分持股。

寶佳集團插旗金融業動作頻頻，日前已敲定台新金控董事候選人名單。依經濟日報披露寶佳集團在台新金控的持股結構，寶佳集團董事長林陳海個人持股雖不到1%，但由林陳海擔任董事長的寶佳資產，持有台新金控股權約9.6%，再加上其子林家宏擔任董事長的源通投資，亦持有台新金股權約2%，意即寶佳集團在台新金控的持股已逾10%的申報標準，應主動向金管會申報，進行大股東適格性審查。

顧立雄今天列席立法院財政委員會進行專案報告並備詢，會中接受媒體訪問時指出，金管會目前尚未收到寶佳集團的申報，但會主動去了解，若寶佳集團確實持有台新金股權逾10%，應主動來金管會申報，否則金管會可予以處分。

銀行局局長邱淑貞補充，依現行法令規定，同一人或同一關係人持有銀行或金控股權逾10%，未向金管會申請核准，可處以新台幣200萬元以上、1000萬元以下罰鍰，並依法要求限期處分逾10%的部分持股，且超出10%股權不具表決權。（編輯：林沂鋒）1070411

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