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建商積極獵地 Q1土地交易額創五年同期高

發稿時間：2018/04/11 13:24

最新更新：2018/04/11 13:24

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（中央社記者韋樞台北11日電）外商商仲CBRE世邦魏理仕表示，今年首季受惠建商積極獵地規劃新商品，支撐土地交易金額達新台幣321億元，為5年同期最高；但不動產交易僅百億元，投資人對商辦有疑慮，顯示兩樣情。

CBRE世邦魏理仕今天發布「2018年第一季台灣不動產市場概況」。世邦魏理仕台灣研究部副董事李嘉玶表示，受惠公有大面積土地釋出，加上建商積極獵地規劃新商品，支撐首季土地交易市場成交量衝破321億元，為5年來首季最高水準。

但首季的商用不動產交易金額卻只有107億元，年增3.9%，顯示投資人對商用不動產市場前景仍有疑慮，且買賣雙方對價格認知仍有差距，削弱投資需求。

李嘉玶指出，商辦租賃市場受惠企業強勁的整合搬遷及辦公室升級需求，兩棟新落成大樓─信義計畫區內的南山廣場、中山區的國泰民生建國大樓的預租情況踴躍，可望帶動未來台北市A辦租金成長。

李嘉玶說，台北辦公室市場首季淨去化量（含A辦及B辦）共1120坪，平均空置率因A辦市場這兩棟新大樓加入而升高，自去年底的7.3%升至首季的10.5%，若單看A辦的空置率則增至16.5%，季增約6.9個百分點。

李嘉玶認為，今年底預計還有忠孝東路4段的原聯合報大樓的新辦公樓加入市場，三棟辦公樓總供給量將達5.3萬坪，看似空置率增高，但實則由於企業增聘意願增高，且企業多想擁有台北市信義計畫區內的門牌，以利招商和招募人才，所以不用擔心A辦空置率，預估很快會在下半年回穩，並在年底和明年初降至14%。

至於在租金方面，世邦魏理仕調查，首季A辦租金平均落在每坪2640元，僅微幅季增0.06%；B辦每坪約1762元，僅季增0.22%。李嘉玶強調，今年陸續完工的新商辦大樓可望帶動未來數季的租賃需求，估計A辦平均租金將再成長0.5%。（編輯：黃國倫）1070411

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