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六福皇宮租金年年漲 國壽：兩度降租

發稿時間：2018/04/11 14:03

最新更新：2018/04/11 14:03

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（中央社記者田裕斌台北11日電）六福皇宮將在年底吹熄燈號，主因是租金談不攏，六福指出房東國泰人壽年年漲租。國泰金控旗下國壽今天澄清，在2004年曾主動調降租金7.3%，2009年也同意調降租金及修改租約。

國壽表示，與六福在1999年就六福皇宮飯店所在建物簽訂租賃契約、租期20年，但在2004年時，因考量SARS對市場的影響，曾主動調降租金7.3%；且在2009年因六福表示經營未達預期，同意調降租金及修改租約，與客戶共度難關。累計2009年至去年調降幅度較原契約減少逾20%，並非租金年年調漲、連漲20年。

國壽指出，六福皇宮租金依照一般飯店業界採包底抽成方式計算，除降低租金協助六福皇宮飯店改善經營外，也希望六福皇宮飯店經營效率提升後增加營業額，分享經營績效、提高租金收益，所以才與六福議定，六福皇宮飯店餐飲的經營應在5年內(2014年前)達到與市場同等級飯店的餐飲效率水準。

國壽強調，飯店是高成本建物，六福皇宮的起造設計規劃皆依六福當初所提營業預期及計畫「量身訂做」，因此投入的興建成本相當龐大，考量雙方風險不同，有賴飯店經營業者的經營管理，且契約是雙方當時合意簽訂，可惜六福皇宮的餐飲經營效率始終低於雙方議定的市場水準，國壽不得不在去年3月與六福開發議定雙方租約今年12月31日終止。（編輯：林沂鋒）1070411

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