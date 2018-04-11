台股11000點得而復失 短線有望續強

台股11日加權指數終場收在10974.02點，上漲46.84點，漲幅0.43%。中央社記者董俊志攝 107年4月11日

（中央社記者吳家豪台北11日電）美中貿易戰趨緩讓美股大漲，台股今天電金聯手，盤中漲逾80點，但面臨整數關卡壓力區，午盤漲幅收斂，11000點得而復失；法人指出，觀察台股技術指標，短線大盤仍有續強機會。



台股加權指數終場收在10974.02點，上漲46.84點，漲幅0.43%，成交值新台幣1288.48億元。電子股漲0.45%，金融股漲0.37%；其他類股以玻璃、汽車、生醫指數表現較佳，分別上漲4.44%、1.19%、0.95%。



新光金今天登上成交量第二名，終場漲3.42%、收12.1元。風電概念股漲勢蔓延到電線電纜族群，大亞漲3.1%、收16.65元；鋼鐵族群的世紀鋼也上漲3.24%、收86元；台船開低走高，收在漲停價26.05元。



3月業績強勢的權值電子股鴻海、台積電分別上漲0.34%、1.02%，收87.3元、248元；外資調降目標價的大立光開高走低翻黑，尾盤欲振乏力，下跌0.62%，收3230元。



金融股漲跌互見，富邦金收平盤51元；國泰金漲0.57%，收53.3元；兆豐金跌0.58%，收25.5元；中信金漲2.14%，收21.5元。



國泰證券期貨今天表示，以台股目前量能走勢來看，只要大盤仍維持在月均量之上，預期指數仍有機會往上走高；另從技術指標也可發現，KD指標不但黃金交叉，且開口持續擴大，因此短線大盤仍有持續走強機會。（編輯：黃國倫）1070411