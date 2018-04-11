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渣打銀行看美中貿易戰：口水戰

發稿時間：2018/04/11 14:57

最新更新：2018/04/11 14:57

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（中央社記者蔡怡杼台北11日電）渣打銀行表示，美國11月有期中選舉，且美中經濟互補又互相依賴，雙方合作更有利益，定調美中貿易戰是一場貿易口水戰，正等待停火協議。

渣打銀行財富管理今天舉辦2018年第2季投資展望，渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，美中貿易戰只是一場貿易口水戰，畢竟美國今年11月有期中選舉，預期美國總統川普本季應該會把相關問題解決掉。

她說，美國、中國大陸經濟互補又互相依賴，雙方合作更有利益，研判美中貿易戰很難開戰，正等待停火協議。

展望未來，渣打指出，美中貿易摩擦升級對金融投資信心影響大於對經濟面的干擾，且國際政經情勢瞬息萬變，不能掉以輕心，但也不必恐慌，投資策略上建議提高收益型與平衡型資產，且藉由市場修正時，尋找分批布局的機會。

傅敏儀表示，在全球經濟持續擴張、通膨溫和上升下，聯準會3月升息後，預估今年還有兩次升息，將分別落在6月、9月，另外，英國去年年底升息後，今年5月將進一步升息，且歐洲9月可能結束量化寬鬆（QE）。

傅敏儀預估，在美元弱勢背景下，看好歐元可能來到1.28美元，英鎊可能挑戰前高1.5美元的價位，人民幣今年底前有機會升破6.2元人民幣，至於日圓全年將在105至115間震盪。

歐元兌美元目前來到1.23美元附近，即歐元還有4%的升幅空間；英鎊兌美元目前約1.41美元，英鎊未來升幅空間還有約6%；人民幣兌美元匯率目前約6.28元人民幣，人民幣升幅空間不到2%；日圓兌美元匯率目前則在107日圓附近。（編輯：楊玫寧）1070411

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