/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 六福皇宮吳宗憲吳沛憶葉俊榮
>rss

深澳電廠環差惹議 台電：降低開發規模

發稿時間：2018/04/11 15:50

最新更新：2018/04/11 15:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北11日電）中國國民黨呼籲，深澳電廠更新擴建廠區位於保育區，應該退回深澳電廠環差審查。台電重申，深澳電廠環評民國95年已經通過，並且已經降低開發規模，希望將環境影響降到最低。

環保署副署長詹順貴今天針對深澳電廠與瑞芳保育區爭議表示，新北市府公告在水產保育區內的限制行為中，並未禁止開發，若認為保育區重要，應在法令上就限制行為先做公告。

新北市環保局長劉和然昨天召開記者會表示，新北市府於103年在深澳灣附近公告畫設「瑞芳保育區」，依內政部相關規定，都不得任意開發；台電開發深澳發電廠應先協調，確認保育區爭議處理完成後，再作環差審議，而不是先通過環差後，再以此逼迫新北市府同意調整保育區。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀、副書記長蔣萬安、國民黨籍立委陳宜民等人，上午在立法院召開「隱匿保育區爭議，深澳環差應退回」記者會，要求退回深澳電廠環差審查。

台電發言人徐造華今天接受媒體訪問時表示，深澳電廠的環境影響評估在95年通過，新北市的保育區劃分是在103年，台電考量生態影響，因此放棄蕃仔澳灣的開發，移到已經有經濟活動的深澳灣，考量煤輪靠岸及船隻進出、生態影響，降低開發規模減少對環境影響。（編輯：楊凱翔）1070411

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP