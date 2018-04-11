柏騰攻手機外觀鍍膜 台灣新廠深耕輪圈外觀

柏騰今天起參加台北國際汽車零配件展，展出多層離子鑲嵌工藝。圖為柏騰總經理王嘉業。中央社記者鍾榮峰攝 107年4月11日

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）柏騰總經理王嘉業今天表示，在台灣設多層離子濺射生產設備，預計5月底前啟用，鎖定輪圈外觀。柏騰也切入手機玻璃機殼外觀鍍膜，最快第2季切入筆電外觀件。



台北國際車用電子展和台北國際汽車零配件展等五合一聯展今天起登場，共有1306家廠商參展，低溫真空濺鍍技術廠商柏騰也盛大參展。



柏騰此次展示延伸低溫真空濺鍍的多層離子鑲嵌工藝技術，深耕高級汽車輪圈表面工藝。



展望在台灣布局，王嘉業表示，柏騰持續深耕汽車輪圈外觀表面處理技術，今年將在台灣林口建置一條自主研發多層離子濺射生產設備，因應台灣本地車廠和改裝車市場需求，預估今年5月底前開始啟用，若產能全開，月產能可到6000顆。



在3C產品外觀鍍膜處理部分，柏騰指出，今年第一季開始小量出貨應用在中國大陸手機玻璃機殼的外觀處理產品，柏騰也積極進軍手機金屬機殼的外觀處理技術。



此外，柏騰也布局筆記型電腦的表面外觀處理技術，預估今年第2季到第3季開始逐步切入NB外觀處理件。



展望今年營運，王嘉業表示，今年整體營運要看3C產業和汽車產業的需求，預期今年底業績可望明顯發酵。法人預估，柏騰下半年業績表現可望優於上半年。



從產品技術應用來看，法人指出，車用占柏騰整體業績比重約2成，3C產品應用占比約8成。柏騰在3C產品外觀處理的廠區，以中國大陸蘇州廠為主。



柏騰事業處可分為EMI電磁波防護鍍膜以及輪圈事業處，其中EMI事業處以中國大陸蘇州廠、南京廠、四川廠、重慶廠為主，提供筆電塑料機殼廠EMI電磁波防護鍍膜，每年出貨可到2億件。



在輪圈事業處，柏騰廠區以中國大陸浙江安吉陽光廠和康山廠為主，若產能滿載每年可做100萬顆，供應北美、日本和中國等品牌車廠或是第一階（Tier 1）供應商。



法人指出，柏騰輪圈外觀產品已打進福特（FORD）、LEXUS、NISSAN、RAYS以及東南汽車等品牌車廠。（編輯：林沂鋒）1070411