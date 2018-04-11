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立委憂台股爆下市潮 顧立雄想對策

發稿時間：2018/04/11 16:17

最新更新：2018/04/11 16:17

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（中央社記者邱柏勝台北11日電）民進黨立委郭正亮擔憂今年恐成上市櫃公司「下市元年」。金管會主委顧立雄說，「問問跟做之間，還有非常遙遠的距離」，但他也強調，會研究是否需要修改證交法，提高下市門檻。

日前國民黨立委曾銘宗在立法院財政委員會上表示，他從券商處聽到，很多上市櫃公司都在洽商，如何在台下市並赴中國大陸A股上市；安侯建業（KPMG）會計師接受中央社記者訪問時亦坦言，確實有企業在問台股下市、A股上市的可行性，因而引發朝野立委關切。

郭正亮今天在立法院財政委員會質詢顧立雄，他表示，寶成集團的香港子公司寶勝國際申請私有化失敗，主因是超過10%的無利害關係股東反對，因而遭法院否決。但台灣企業併購法規定，只要有5成股東出席股東會，且有3分之2出席股東同意，就可以通過下市，可說毫無防禦機制，他擔憂今年可能成為台灣上市櫃公司「下市元年」。

顧立雄答詢表示，現行法令規定，提案下市的董事，經董事會、股東會通過下市決議後，也必須負連帶收購責任。不過郭正亮認為，若已有3分之2股東同意，「怎麼會有問題？」現行企業併購法很利於企業下市，幾乎沒有防禦措施，香港是要求4分之3股東出席，且10%的無利害關係股東還可以向法院提出反對，因此他將醞釀提案修法，以防堵上市櫃公司輕易下市。

顧立雄回應，金管會將會參考香港作法進行思考、研議。他並於會後接受記者訪問時指出，若要法院介入企業下市，勢必要修法，但在未修法前，是否可以在上市櫃契約規定中採用比較高的門檻，如何保障小股東的權益，可以再研究。

不過，顧立雄仍認為，上市櫃公司在台灣下市轉赴中國上市，「問問跟做之間，還有非常遙遠的距離」，當中必須衡量很多事情，因此他還是很有信心，認為今年不會是上市櫃公司的「下市元年」。（編輯：楊凱翔）1070411

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