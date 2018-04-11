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亞銀上修開發中亞洲經濟成長 提醒貿易戰風險

發稿時間：2018/04/11 16:48

最新更新：2018/04/11 16:48

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（中央社香港11日綜合外電報導）亞洲開發銀行（ADB）今天發表2018年展望報告，基於全球出口需求回升，將開發中亞洲地區今年經濟成長預測上修到6%，但也提醒中美潛在貿易戰所蘊藏的風險。

法新社報導，亞銀在這份「亞洲開發展望」（Asian Development Outlook）報告中，也點出科技進步對區域就業機會的影響，並說這可能加劇原已嚴重的貧富差距。

亞銀預測2018年開發中亞洲地區經濟將成長6%，高於先前預估的5.7%，2019年成長率5.9%。

這份報告發布之際，全球前兩大經濟體中國與美國間的貿易緊張局勢持續升溫。

自美國總統川普依循他的「美國優先」貿易保護主義政策，在3月初祭出進口鋼鋁關稅後，中國和美國便針鋒相對，互相揚言要對價值數千億美元的商品課徵關稅。

亞銀首席經濟學家澤田康幸在聲明中表示：「雖然前景預測穩定，下行風險仍明顯存在。貿易保護主義措施和相應報復手段，都有可能阻礙最近的貿易成長。」

報告指出，美國採取的措施迄今還未「顯著削弱」開發中亞洲國家的貿易往來，但進一步行動與報復手段可能傷害市場樂觀信心。

報告也提到，美國若決定比預期時間更早升息，流入這個區域的資本將減少，其中所暗藏的風險較不受注意，但仍存在。

亞銀也預估，隨著中國「進一步傾向金融穩定和較為持久的成長曲線」，中國今年經濟成長率將從去年的6.9%放緩至6.6%，2019年則將成長6.4%。（譯者：陳乃瑜/核稿：徐崇哲）1070411

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