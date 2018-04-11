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中華電攜手三星 啟動5CA飆網速

發稿時間：2018/04/11 16:55

最新更新：2018/04/11 16:55

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（中央社記者江明晏台北11日電）中華電信今天宣布攜手三星啟動全台唯一5CA(5頻聚合)服務，下載速率理論數值直逼900Mbps，宣告台灣網速已邁向Pre-5G里程碑；三星S9系列為目前唯一支援5CA的旗艦機。

中華電信去年加碼投資4G基地台設備數量成長4成，提供更高的訊務處理量，並已成功於全台23個重點商圈、高鐵全線提供4CA與5CC服務，今天宣布攜手三星共同啟動全台唯一5CA (5頻聚合)服務。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕今天表示，中華電第3波4G釋照中順利取得最大頻寬後，積極投入4G建設，預計1800頻段C6-1(5MHz)頻譜納入後，900 MHz、1800 MHz、2600MHz三個頻段合計共140MHz頻寬，將於今年6月底前，率先推出5CA，並於全台十多個人潮密集商圈、高鐵車站與沿線陸續啟用5CA。

台灣三星電子總經理李廷柱今天表示，4G時代來臨，人們對影音娛樂的需求越來越高，全球用戶平均每月使用10GB上網流量，三星也不斷研發新技術，突破網速侷限，Galaxy S9系列推向5CA新里程，為全台第一且目前唯一支援5CA的旗艦機。

中華電攜手三星啟動的5CA(5頻聚合)，加上4X4MIMO、256QAM技術，下載速率理論數值直逼900Mbps，較傳統1CC(150Mbps)快逾6倍，中華電信今天更宣布，透過4CA和2個4X4MIMO及256QAM技術，網路端率先達到支援1Gbps的下載速率理論網速，宣告台灣網速已正式進入1Gbps 時代，邁向Pre-5G里程碑。

同時，目前市場上僅三星Galaxy S9系列是唯一可支援並運行中華電信4CA、2個4X 4 MIMO及256QAM，以及支援5CA的機種。三星表示，後續也將加入其他機種支援。

中華電信行動通信分公司副總經理胡學海強調，中華電信從民國105年推出3CA、106年推出4CA，時至今日，再度領先全台推出5CA，不僅在支援CA手機系統的網路建設上，已相當完備；伴隨目前智慧型手機滲透率已近9成，中華電信4G客戶持CA機款普及率高達6成，CA機款已成消費主流。

中華電信預計於年底前，提供全台都會區超過20個以上的熱鬧商圈及重點交通路段5CA服務，即使未搭配5CA終端設備，中華電信4G客戶也可透過結合900+1800+2600三頻段的4CA技術(4頻聚合)服務，加上4x4 MIMO及256QAM技術，享高速行動上網體驗。

陳明仕今天受訪表示，中華電信提高網速，今年行動網路支出達110億元創歷史新高，全面衝刺網路建設，近期已在測試可透過用戶終端自動回報訊號異常的大數據技術，有助於進一步提高網速。（編輯：楊玫寧）1070411

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