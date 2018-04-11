蔡力行：半導體業續成長 台廠毛利要加油

聯發科執行長蔡力行11日出席交通大學智慧半導體產學聯盟舉辦的「半導體的未來與創新」產學研國際趨勢大師講座，他表示，半導體產業將持續成長，國內廠商應把使用者經驗導入產品，並建立領先或差異化技術。中央社記者張建中攝 107年4月11日

（中央社記者張建中新竹11日電）聯發科執行長蔡力行表示，半導體產業將持續成長，只是國內廠商在毛利率方面要加把勁，除把使用者經驗導入產品，並應建立領先或差異化技術。



蔡力行下午出席國立交通大學智慧半導體產學聯盟舉辦的「半導體的未來與創新」產學研國際趨勢大師講座，主講全球半導體產業新趨勢。



蔡力行預期，2016年至2021年全球半導體產業複合成長率將約5%，智慧手機、汽車、工業、伺服器與物聯網將是主要成長動能。



儘管去年第4季智慧手機出貨量首度較前一年衰退5%，蔡力行表示，系統內含半導體增加是半導體業未來成長的關鍵。



蔡力行指出，今年台灣半導體產值可望超越新台幣2.5兆元，將居全球第3位，占台灣GDP比重達15%，從業人員有23萬人，半導體產業對台灣非常重要。



未來半導體產業將持續成長，蔡力行表示，台灣應有相對應的策略，應增加價值，在毛利率方面，國內廠商沒有美系業者那麼好，應加把勁，要把使用者經驗導入產品內，並建立領先或差異化技術。



蔡力行也認為，廠商也要有不斷獲利的能力與好價值，吸引一流人才。



對於美國與中國大陸貿易關係緊張，蔡力行表示，美國與中國大陸兩大經濟體有摩擦，對此無法置喙，聯發科將專注產品、行銷與業務等本業。（編輯：黃國倫）1070411