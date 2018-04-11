保誠人壽續擴增電銷 今年目標淨增100人

（中央社記者蔡怡杼台北11日電）保誠人壽表示，因應策略調整，裁撤高雄玉山電銷中心，將提供23名同仁工作轉介機會，且保戶權益不受影響，並重申保誠持續深耕台灣，今年目標電銷人員淨增加約100人。



保誠人壽今天驚傳裁撤高雄玉山電銷中心，保誠人壽表示，高雄玉山電銷中心含內外勤共23人，本次調整合併高雄玉山電銷中心，主要因應策略考量所做的安排。所有保誠人壽的保戶權益、服務內容均不受影響。



保誠指出，保誠人壽與玉山保代間為合作推廣保險關係，由玉山保代的電話行銷人員推廣保誠人壽的保險商品，電話行銷人員則由藝珂人力派遣公司代為招募及人事管理，保誠人壽是就保險商品的推廣及銷售行為負管理責任。



保誠表示，因應高雄玉山電銷中心的裁撤，保誠人壽已依法提前通知預告，在費用支付方面，高雄玉山電銷中心員工將收到4月一整個月的薪資、優於勞基法規定的資遣費，以及不分到職日，一律給付30天的預告工資，並提供工作轉介機會。



保誠人壽強調，將持續深耕台灣市場，目前保誠人壽在台灣還有兩處電銷中心分別位於台北、台中。截至4月中旬，全台電銷人員有150人至170人，與去年底相比持平，今年電銷人員增員至250人目標不變，即電銷人員今年目標淨增加約100人。（編輯：張良知）1070411