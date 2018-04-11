COMPUTEX 6月登場 首次結合5G與區塊鏈元素

（中央社記者廖禹揚台北11日電）台北國際電腦展6月登場，首次加入的5G及區塊鏈元素成為今年亮點，外貿協會祕書長葉明水預估，今年將有4.2萬名國際買主來台參觀，促成更多商機與國際交流合作。



2018年台北國際電腦展（COMPUTEX 2018）將於6月5日至9日登場，今天舉辦首場記者會，宣布將以AI（人工智慧）、5G（第五代行動通訊）、區塊鏈、IoT（物聯網）、創新與新創，以及電競與虛擬實境等6大主題為主軸，集結28國、1602家廠商參展。



主辦單位之一，中華民國對外貿易發展協會祕書長葉明水表示，相較於AI、IoT，5G與區塊鏈科技正在發展中，且5G也是自駕車及許多雲端服務所需科技，今年展期間也安排許多相關論壇，請到5G巨擘高通（Qualcomm）與愛立信（Ericsson），以及區塊鏈應用指標科技龍頭IBM、亞馬遜（Amazon）等，分享最新科技趨勢。



此外，在電競及虛擬實境展區，今年也有70多家廠商參展，包括華碩、MSI微星科技等指標性廠商，葉明水指出，電競是台灣相當具有爆發力的產業，COMPUTEX也是世界上針對電競與虛擬實境最完整的展覽。



值得注意的是，邁入第3年的新創及創新展區（InnoVEX）規模也創新高，共有19國逾300家新創企業參展，國際團隊占比上看4成。葉明水表示，今年展期間不僅安排發表會、競賽、工作坊等活動，也會帶外國新創企業參訪台灣的加速器、新創基地與科學園區，期盼能吸引更多國際優秀團隊來台發展。



葉明水預估，今年將有4萬2000名以上國際買主來台，約較去年成長5%至10%，他並指出，南港展覽館二館將在明年3月啟用，COMPUTEX 2019規模可望再擴大，預估攤位數將擴至7000個以上。（編輯：林孟汝）1070411