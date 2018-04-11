國銀新南向授信 飆破8700億元

（中央社記者蔡怡杼台北11日電）國泰金控馬來西亞併購案終止，引發外界關注，金管會強調，金融業布局新南向仍有很好的機會，今年來已核准兩家銀行前進新南向設點、國銀對新南向授信突破新台幣8700億元。



國泰金控今天發布重訊，宣告收購加拿大豐業銀行馬來西亞子行終止。金融監督管理委員會主委顧立雄表示，由於涉及雙方保密事項，無法代為說明情況，但他強調金融業布局新南向仍有很好機會。



為配合新南向整體政策，提供多重資金管道的整體金融支援，金管會推動多項措施，協助企業取得業務發展所需資金，滿足企業需求，如中國輸出入銀行增加融資、保證及保險，並鼓勵銀行參與輸銀的「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」；鼓勵國銀對國內企業或當地台商擴大授信；輔導台商回台上市櫃，運用國內資本市場籌資。



另外，金管會也協助國銀增設海外據點，包括持續強化國際金融監理合作、充實金融業海外資料庫、鬆綁法規及培訓國際金融人才等措施。



國銀響應新南向政策效益逐步顯現，根據金管會統計，截至107年2月底，聯貸平台已完成131案，貸款及保證金額為82.53億元，其中，新南向國家完成81案，貸款及保證金額56億元。



尤其，對新南向政策目標國家授信的表現亮眼，金管會擬定的107年目標為授信總餘額增加421.41億元，截至107年2月底，授信總餘額增加280.77億元，已達成年度目標的66.63%，授信總餘額為8708.98億元 。



在協助國銀於新南向國家增設據點上，金管會今年來已核准台中銀行申設馬來西亞申請設立納閩分行、合作金庫於柬埔寨金邊分行轄下增設兩支行



至於新南向國家來台上市櫃方面，截至107年2月底，上市、上櫃及登錄興櫃的外國公司分別有70家、34家及8家，其中主要營運地在新南向國家的公司分別有7家、13家及1家。(編輯：陳永昌)1070411