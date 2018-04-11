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讓民眾住更安心 政府補貼租房增幅近6成

發稿時間：2018/04/11 18:33

最新更新：2018/04/11 18:33

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（中央社記者陳政偉台北11日電）主計總處發布國情統計通報，社會保障支出中補助家庭減輕負擔的住宅給付，105年達新台幣184.2億元，年增12%；其中，租金補貼、津貼及修繕費29.4億元，較104年增幅達57.7%。

內政部昨天公布最新資料，台灣65歲以上老年人口占總人口比率在今年3月底達到14.05%，宣告台灣正式邁入「高齡社會」。隨著高齡社會來臨，國人扶養老年人口的負擔愈來愈重，社會保障支出更顯重要。

為呈現台灣社會保障概況，行政院主計總處依國際勞工組織（ILO）社會保障相關理論規範，彙編完成104年及105年社會保障支出統計，範圍涵蓋政府規範或強制施行的公共或私人社會保障計畫。

依主計總處資料，105年社會保障支出規模為新台幣1兆8394億元，較104年增加1359億元，年增8%。

據主計總處定義，社會保障支出是指政府為減輕家庭或個人承受高齡、身心障礙、遺族、疾病與健康、生育、家庭與小孩、失業、職業傷害、住宅、其他貧窮等風險或負擔，提供全民享有健康及最低生活保障的支出。

主計總處今天發布國情統計通報指出，住宅給付範圍是涵蓋補助家庭減輕住宅負擔的給付；105年住宅給付184.2億元，較104年增加12%或19.7億元。

主計總處解釋，住宅給付的給付型態皆為實物給付，計畫型態則全屬社會救助及福利服務計畫。

根據各項計畫依經費來源區分，主計總處說，以中央政府給付165.7億元、占90%居多數，較104年增10.6%或15.9億元，地方政府及住宅利息補貼設算的給付，則各為13.2億元、5.3億元，分占7.2%、2.8%。

若按社會救助及福利服務給付項目觀察，105年以輔助購宅及補償給付118.7億元為大宗、占64.5%，較104年增16%或16.4億元，主因老舊眷村改建計畫接近執行完成階段，給付增加所致。

其次為購屋、修繕住宅貸款等利息補貼34.8億元、占18.9%，但因部分利息補貼方案結束，減16%或減6.6億元；另外，租金補貼、津貼及修繕費29.4億元、占16%，則增10.8億元，增幅57.7%。

主計總處官員解釋，租金補貼、津貼及修繕費29.4億元，年增幅57.7%，為住宅給付項目中增幅最大的，主要為租金的補助與津貼，也是受惠整合住宅補貼等相關政策，讓受益者擴大，增幅變明顯。（編輯：林興盟）1070411

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