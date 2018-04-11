宏達電股東會曾送手機 今年紀念品送這個

（中央社記者江明晏台北11日電）曾創下股東會送手機紀錄的宏達電今天公布今年股東會紀念品為黑色後背包及VR樂園抵用券，由於宏達電近年業績與股價都沒繳出讓股東滿意的成績，紀念品就成了股東的「小確幸」。



宏達電今年將於6月26日舉行股東會，由於去年業績與近期股價都難讓小股東滿意，股東會紀念品就成了股東的「小確幸」，更有不少股東把發言台當紀念品許願池，向宏達電董事長王雪紅喊話送手機。



2013年王雪紅面對小股東質疑股價大跌，現場自掏腰包自費送小股東一人一支旗艦手機，堪稱最貴股東會紀念品，更讓宏達電隔年股東會人滿為患。



在2014到2017年，宏達電股東會紀念品陸續發放保溫杯、風衣外套、背包、手提包等紀念品，也曾抽獎送股東手機；在網路拍賣市場上，也看到不少繡有HTC字樣的背包、手提包等股東會紀念品。



宏達電今天發布新聞稿宣布2018年股東常會紀念品品項為「黑色後背包一個、及VIVELAND 虛擬實境樂園個人體驗抵用券新台幣200元一張」。



宏達電說明，於停止過戶起始日 4月28日前仍持有HTC股票、符合領取紀念品資格的股東可領取，抵用券限折抵單項單次體驗商品消費，抵用券有效期限至2019年4月30日止。（編輯：林興盟）1070411