高溫衝上30℃ 供電亮橘燈飆破3000萬瓩

（中央社記者黃雅娟台北11日電）今天用電量出現今年首度衝破3000萬瓩紀錄，台電指出，由於氣溫升高，目前尖峰用電量最高出現在下午3時59分，用電量3019萬瓩，備轉容量率5.7%，亮起供電警戒的橘燈。



氣象局說，今天清晨各地低溫約攝氏19至22度，感受偏涼，白天高溫可達29、30度以上。台電表示，由於氣溫上升，今天最高用電量出現在下午3時59分，備轉容量率為5.7%。



台電副中央調度監鄭有財表示，由於目前機組都還在歲修中，太陽光電下午約貢獻58萬瓩；如果鋒面不來，用電曲線就會開始傾向夏天的負載狀況，「備轉取決於溫度」。



鄭有財表示，根據往年的經驗，4月中下旬溫度會漸漸上升，供電能力還沒有確切的提升，所以保守估計4月中下旬都是供電警戒的橘燈。



根據台電提供資料指出，2017年用電量首度衝破3000萬瓩，是4月10日，當日最高用電量為3023.6萬瓩，是台電供電史上最早突破3000萬瓩用電量的日期，今年4月11日是次早。



台電表示，雖然春季用電尖峰可能出現在晚間的7至9時，預估今天最高用電尖峰可能仍是下午3時59分的3019萬瓩，備轉容量率5.7%，亮起今年4月第一顆供電警戒的橘燈；不過可能還排不上歷年4月用電量排名前10高。（編輯：林興盟）1070411