新科技衝擊未來工作 國發會5做法因應

（中央社記者陳政偉台北11日電）數位新興科技，料將全面改變就業市場，國發會分析，未來勞動市場將面臨兩大衝擊，分別是工作技能及工作型態的轉變。國發會也提出5大具體做法因應。



據經濟合作暨發展組織（OECD）2017年的研究，現在就讀小學的兒童，未來有65%從事的工作目前並不存在，而25%的工作機會被自動化機械所取代。



國發會整理國內外文獻資料指出，隨著人工智慧、物聯網、巨量資料等數位新興科技興起，對勞動市場將帶來兩大衝擊，分別是工作技能需求內容及工作型態的轉變。



對於工作技能需求內容轉變，國發會分析，雖然新科技導致普遍性失業的可能性不大，但部份工作易受自動化取代，將引發工作在設計以及職業人力需求消長變化，面臨技能提升及跨業移轉的需求，導致勞動力重新配置。



其中，又以中階的技術職業如行政支援人員、生產以及機械操作最易受自動化威脅；需要與人互動相關的工作，或因技術成本相對高者，則較不受自動化取代，如經理人員、專業人員，或照顧服務人員等。



而在工作形態彈性化的衝擊，國發會認為，對企業主而言，則將提高人力運用彈性，增加短期專案、任務導向工作，增加自動化比重或透過數位平台等方案按需求外包，組織將更精簡、跨國員工組合也將漸成常態。



對就業者而言，彈性、獨立工作機會增加，零工經濟興起，雖有機會提升青年、婦女、高齡或身心障礙人士族群的就業與收入，然而，這些非典型工作多未涵蓋於傳統社會安全體系，個人將承擔更多工作風險。



因此，國發會提出5大具體做法因應，包括積極引導學生投入STEM（Science,Technology,Engineering and Mathematics）領域，並將STEM素養向下延伸扎根；重視軟性技能的養成，強化學生職場適應力；提供多元的學習途徑，鼓勵企業自主培訓。



另外，加強鎖定中低階技術工作者的技能升級及中小型事業單位的辦訓能力；彈性調整勞動法規及社會安全制度，擴大就業保障範圍，並提高勞動市場的彈性及流動性，因應未來對於新型工作模式的需求。（編輯：楊凱翔）1070411