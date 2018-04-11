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政策接地氣 國發會20日邀新創業座談

發稿時間：2018/04/11 22:47

最新更新：2018/04/11 22:47

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（中央社記者陳政偉台北11日電）行政院將展開與產業交流，國發會主委陳美伶表示，為讓產業政策更「接地氣」，第一場率先在台北舉行，20日邀新創業者座談，24日則由經濟部工業局邀資訊硬體產業座談。

為實地檢視過去所推動的一些包括5+2產業、新創事業等主要產業計畫的推動進度，行政院指出，要進一步瞭解所提出的解決產業五缺、法規鬆綁等具體落實情形，當時表示4月中旬將開始「與產業交流互動」系列行程。

有關「與產業交流互動」的行程主題及內容安排事宜，行政院長賴清德也指示，將由國家發展委員會與經濟部共同規劃。

對於產業交流的地點、方式等細節，國家發展委員會主任委員陳美伶今天接受中央社訪問時表示，第一場將於20日在台北舉行，邀請新創產業座談。第二場將在24日舉行，由經濟部工業局負責規劃資訊硬體產業廠商座談。

陳美伶說，政府推動產業計畫政策已一段時間，為進一步傾聽業者的想法，期望產業界提出建議，預計6月底前完成產業座談。

陳美伶指出，根據之前到各縣市了解產業狀況的情形，有些業者還是反映不清楚政府政策的內容，所以期望「接地氣」，知道產業第一線的需求。

她也表示，這段時間產業的回饋與意見，將會彙整，依產業特性來對外說明。（編輯：鄭雪文）1070411

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