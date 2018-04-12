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陸股4月中性偏空 投信看好企業獲利動能

發稿時間：2018/04/12 08:11

最新更新：2018/04/12 08:11

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（中央社記者田裕斌台北12日電）第一金投信公布4月陸股晴雨表，呈現「中性偏空」，其中，企業獲利動能則由「中性」轉為「中性偏多」，第一金投信表示，企業獲利動能增溫，陸股投資前景可望轉樂觀。

第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，近期美、中兩國貿易戰開打，衝擊股市投資人信心，造成上證指數3月累計下跌2.8%，跌幅略大於MSCI世界指數；技術面，月線向下貫穿季線、半年線與年線防區，並持續下探，中期技術指標轉弱。

但隨著指數明顯回檔整理，壓低本益比，低於過去1年平均水準，且處於-1.6倍標準差之下，楊國昌認為，陸股中長期投資價值遭到低估，開始吸引部分資金進場承接，3月滬深股市兩市融資餘額增加人民幣107億元，擺脫2月融資大減情形，資金動能明顯回溫。

更重要的是，今年來中國大陸各項經濟數據表現均優於預期，累計1至2月全國規模以上工業企業利潤年增率達16%，保持快速增長的趨勢，今年各月工業生產保持平穩的擴張速度、工業品出廠價格維持3%至4%的漲幅，預料全年工業企業利潤成長率可達10%左右。

楊國昌指出，美中貿易關係正處於劍拔弩張的狀態，導致市場避險情緒沸騰，但在基本面穩健上揚的條件沒有改變下，陸股有望在震盪後再度上攻。(編輯：趙蔚蘭)1070412

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