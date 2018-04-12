台股盤中震盪翻黑 權值股漲跌互見

（中央社記者江明晏台北12日電）敘利亞戰雲密布，加上美中貿易戰陰影持續，美股三大指數下挫，台股今天量縮震盪，盤中翻黑，權值股漲跌互見，台積電、鴻海下跌，大立光走揚。



美國總統川普誓言要對敘利亞被控使用化武一事，對敘國發動攻擊，加上聯準會公布的會議紀錄指貿易戰陰影為經濟成長帶來不利因素，美股今天下挫。投資人緊張不安，歐洲股市均告下跌。



約10時30分，加權指數來到10948.59點，下跌25.43點，成交值新台幣556.93億元。各類股族群普遍走跌，電機、光電、傳產較強。



蘋概股走弱，台積電下跌3元，低至245元，跌幅逾1%，大立光上漲45元，至3275元，漲幅1.39%，鴻海下跌0.2元，至87.1元，下跌0.23%。聯發科大跌7元，跌幅逾2%。



擁題材的光學股玉晶光上漲近2%，至347元、PCB族群華通、燿華今天股價大漲，分別來到30.85元與20.8元，上漲逾8%、5%。



中國人民銀行公布12項金融開放措施，市場看好對台灣金融業利多，金融類股今天開高震盪，上漲約0.04%。



國泰證期顧問處協理簡伯儀接受中央社記者訪問表示，台股今天量能萎縮，指數明顯上攻力道不足，加上大立光法說會在即，市場觀望氣氛濃厚，但仍偏向多方格局。（編輯：黃國倫）1070412