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鋼鋁含中產品限制 經長：視是否輸美分開處理

發稿時間：2018/04/12 11:08

最新更新：2018/04/12 11:08

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（中央社記者廖禹揚台北12日電）立委今天指出，經濟部限制業者進口陸製鋼鋁材，以因應美國對進口鋼鋁課徵高關稅，但國內鋼鋁價格高昂，且業者產品若非輸美，就沒有相關問題，應分開處理。經濟部長沈榮津承諾，會盡量滿足國內需求，且會分開處理。

美國對進口鋼鋁祭出高關稅，3月赴美爭取豁免的行政院政務委員鄧振中回台後表示，美國對台灣輸美鋼鋁產品原料來自中國大陸表達疑慮；經濟部隨即邀集國內鋼鋁業者開會，釐清台灣鋼鋁的「含中成分」，並從即日起要求從中國進口的5大類鋼品都需取得輸入許可，以利統計含中成分。

但中國國民黨籍立法委員盧秀燕今天上午在立法院經濟委員會質詢指出，有業者陳情表示國內符合廠商品質要求的鋁材供應商只有台鋁，但台鋁開價為陸製鋁材的20倍，且供應鏈無法完全滿足需求。

此外，盧秀燕指出，若業者產品並非銷往美國，就不會有含中成分的問題，這部分應該要分開處理。沈榮津表示同意，承諾會分開處理。

沈榮津說，已要求中鋼產能全開，且不能趁機哄抬價格，鋁材部分也會要求，盡量滿足國內需求，且性價比要合理。

沈榮津又說，中國鋼鋁材銷售價格為傾銷價，目前世界各國都在處理傾銷問題，現在利用這個機會與業者討論，要改變思維，往高值化方向轉型。（編輯：李信寬）1070412

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