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沈榮津：離岸風電躉購費率是為吸引資金技術

發稿時間：2018/04/12 11:48

最新更新：2018/04/12 11:48

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（中央社記者廖禹揚台北12日電）業者與立委關切離岸風電躉購費率高，讓下一代必須每年負擔千億成本，經濟部長沈榮津今天表示，發展綠能是國際趨勢，躉購費率是為了吸引資金與技術，且會帶動綠能產業，應從整體效益來看。

經濟部11日在台北舉辦能源轉型白皮書產業組分組會議，有業者抨擊，歐洲離岸風電一度只要2元多，台灣離岸風電躉購費率一度要價5.8元，且保證收購20年，讓下一代年輕人每年必須負擔新台幣1000億元，並不合理。

中國國民黨籍立法委員曾銘宗今天在立法院經濟委員會質詢時也關切此議題，沈榮津說明，世界各國躉購費率大多都是保證20年，且一開始因為要吸引資金、技術，價格的確會比較高，但他強調，在2025年5.5GW目標中，有2GW會開放競標，得標價也是往後審定躉購價格的重要參考。

沈榮津於會前受訪時表示，離岸風電與太陽能等再生能源發展是國際趨勢，與國際業者交易時，對方會關心碳足跡的問題，而台灣是貿易導向國家，更需符合國際趨勢，政府必須以前瞻角度來看。

除國際趨勢外，沈榮津指出，投資也要考慮迴避成本，若不投資再生能源，也必須投資其他電廠；且離岸風電另一項目標是帶動綠能產業，應該從整體效益來看。（編輯：蘇志宗）1070412

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