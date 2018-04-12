禮品三合一展 網紅直播帶你開心逛

禮品三合一展19日將在世貿一館起跑開展，除了展出異國特色及新銳文創商品外，將首次邀請國光女神蘇心甯LaLa（左）及網紅潔哥（右）透過社群軟體直播，將展場特色傳上雲端，創造虛實整合商機。（外貿協會提供）中央社記者黃雅娟傳真 107年4月12日

（中央社記者黃雅娟台北12日電）禮品三合一展19日將在世貿一館起跑開展，除了展出異國特色及新銳文創商品外，將首次邀請網紅透過社群軟體直播，將展場特色傳上雲端，創造虛實整合商機；民眾參展更有機會抽中機票。



台北國際禮品暨文具展、台灣家用及家飾品展及台灣伴手禮名品展三合一展覽，即將在19至22日於世貿一館展出，今天舉辦展前記者會，特別邀請知名造型師李明川、網路正妹潔哥以及國光女神蘇心甯站台，推薦本次展覽亮點；而本次共計411家廠商參展，使用近620個攤位。



主辦單位中華民國對外貿易發展協會展覽業務處長黃漢唐致詞時介紹，今年的三合一展覽有3大亮點。首先，為了呼應「百變禮品、顛覆印象」的主題，展出具備異國特色及新銳文創等商品，例如掌上型雷射雕刻機，或是可靠GPS定位的高科技鋼筆等；除了9大國家參展外，並首次邀請網紅FB直播展場，介紹特色商品，期待引入另一波商機。



黃漢唐提到，第2個特色則是有數千項的多元創意商品，今天搶先曝光精選的12家亮點產品，如榮獲德國紅點、日本優良設計及台灣金點設計多項大獎的陶瓷茶具，流線3D手繪設計及精湛立體木做工藝品、Pantone色票聯名設計行李箱等。



至於第3大特色，則是豐富的周邊活動，例如19日將舉辦國際設計趨勢及禮品通路研討會，邀請全球最大設計趨勢預測機構WGSN主講「2019全球文具禮品設計趨勢」、馬來西亞手創品牌通路Ninth Gallery創辦人兼董事主講「手創品牌 X 南向星馬通路市場攻略」等，並舉辦一對一洽談會等。



黃漢唐表示，由於母親節即將到來，歡迎民眾在19至22日造訪三合一展覽，不僅可以購足企業禮品、家用品及節慶伴手禮，並有機會抽中亞洲機票。



外貿協會指出，此次透過海外60個駐點積極洽邀各國通路、批發商及企業參展，目前已邀請加拿大、巴西、羅馬尼亞、阿拉伯聯合大公國、多明尼加、南韓、以及美國亞馬遜旗下禮品文具等重量級進口商來台採購，期望搶攻全球禮贈品商機，虛實整合同步發揮效益。（編輯：李信寬）1070412