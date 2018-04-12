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ADAS錢景可期 台廠供應鏈浮出檯面

發稿時間：2018/04/12 12:59

最新更新：2018/04/12 12:59

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）先進駕駛輔助系統（ADAS）前景可期，供應鏈台廠包括怡利電、智伸科、為升、車王電、同致等，積極切入ADAS系統。

本土投顧報告預期，電動車與先進駕駛輔助系統趨勢向上，透過新客戶和新訂單提高市占，帶動今年營收成長。

全球品牌車廠持續在新車款中導入先進駕駛輔助系統。先進駕駛輔助系統需具備車內外環境感知、機電控制以及車聯網和雲端網路連結3大系統要素。主要國家和品牌車廠逐步導入ADAS相關次系統做為標準配備。

ADAS未來發展潛力可期，台廠供應鏈積極佈局切入相關領域。

其中怡利電子持續主攻安全件，深耕先進駕駛輔助系統和抬頭顯示器產品，在中國大陸開發有成果，預計歐洲最快明後年會有成果。怡利電車載主機也會搭配ADAS功能。

為升積極擴展毫米波雷達及先進駕駛輔助系統，對於未來先進駕駛輔助系統應用貢獻樂觀。

例如24GHz毫米波雷達可用於行車盲區偵測（BSD）、倒車橫向來車警示（RCTA）、開門警示（DOW）等。77GHz雷達可用於前方碰撞警示系統（FCW）、自動緊急剎車系統（AEB）、自我調整巡航控制系統（ACC）、自動停走系統（Stop-and-go）。

智伸科看好先進駕駛輔助系統研發技術進程，其中防鎖死煞車系統（ABS）和電子車身穩定系統（ESC）的制動系統閥體產品，是ADAS關鍵零配件，應用在汽車防鎖死制動系統。

同致電子在超聲波、光學和射頻產品，已經跨入ADAS領域，包括自動泊車系統（APA）、360度全景環視系統AVM、車道偏移系統（LDWS）、微波雷達盲區監測系統（BSD）等，已準備就緒。（編輯：黃國倫）1070412

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