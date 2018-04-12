東京大阪新舊屋齊漲 投資人做好風險管理

（中央社記者韋樞台北12日電）日本信義引用當地研究，日本經濟成長，東京和大阪不論新屋和中古屋齊漲，且大阪市中心已出現不少投資型物件。日本信義表示，日本房市投資人應做好成本、稅費、利率等風險管理。



日本信義表示，日本國內生產毛額（GDP）連8季正成長，創下近30年來最長的連續成長紀錄，景氣持續回溫也吸引全球投資人關注日本，加上2020年東京奧運效應、大型開發利多、負利率等因素，日本不動產投資繼續升溫。



日本信義引用不動產調查機構東京KANTEI發布的數據，2017年東京首都圈新屋的價格及每坪單價雙漲。一戶平均價格為日幣5544萬圓（約新台幣1541萬元），較2016年漲9%，平均每坪單價289.8萬日圓（約新台幣80.4萬元），年漲5.7%，供給集中在較昂貴的東京都心區。



日本信義社長何偉宏表示，新屋價格上漲帶動中古屋跟漲，且中古屋成交量已超越新屋的供給戶數。統計顯示，首都圈2017年中古屋的平均價格為3257萬日圓（約新台幣905萬元），年增3.2%，連續4年上漲；平均每坪單價179.1萬日圓（約新台幣49.7萬元），漲幅雖緩但仍連續3年上漲。



何偉宏發現，大阪房價走勢與東京相同，且2017年中古屋的成交量大於新屋的供給量。資料顯示，大阪新屋平均每坪為289.8萬日圓（約新台幣80.5萬元），中古屋平均每坪115.5萬日圓（約新台幣32.1萬元）；大阪市中心已出現不少1、2房小坪數投資型物件。



何偉宏提醒日本房市投資人，雖然民眾赴日本購屋很普遍，且日本對外國投資人並無特別限制，但是投資人還是要從租金收益、未來增值性等方向分析，並了解成本、貸款與否、匯率、利率、稅費規定及後續租賃管理與出售等相關事項仔細評估後，再到日本看屋購屋較妥當。（編輯：蘇志宗）1070412