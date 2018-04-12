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華碩ZenFone 5開賣 拚4月台灣單機銷售王

發稿時間：2018/04/12 15:09

最新更新：2018/04/12 15:09

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（中央社記者吳家豪台北12日電）電腦品牌廠華碩搭載智慧雙鏡頭的新一代智慧型手機ASUS ZenFone 5今天起在台灣上市，由於需求強勁，華碩看好ZenFone 5今年4月就能搶下台灣智慧型手機單機銷售冠軍。

華碩董事長施崇棠今天率團隊在台舉辦ASUS ZenFone 5上市記者會，首播韓國知名男星孔劉為ZenFone 5代言拍攝的電視廣告；廣告中孔劉一人分飾兩角，凸顯ZenFone 5雙鏡頭系統可精準辨識使用環境、了解使用者喜好。

施崇棠於記者會開場表示，數年前，ZenFone系列在台灣誕生、成長、茁壯，接著邁向全世界；ZenFone歷經了5個世代的進化與提升，將「奢華眾享」的精神發揮到淋漓盡致，新的ZenFone 5為使用者帶來最極致的CP值與最高端的享受。

施崇棠強調，因為ZenFone 5，終於讓智慧型手機可以名符其實展現另一個階段的智慧，也就是人工智慧，他非常感謝華碩團隊運用大數據與深度學習，結合工程師的智慧，讓消費者能擁有「奢華眾享」的機會。

華碩聯合科技行動通訊業務部業務副總經理黃立中表示，ZenFone 5今天在台灣首發，接下來會進軍東南亞，4月14日將在菲律賓發表；華碩先前在台灣蒐集不少消費者回饋，發現ZenFone 5需求強勁，看好ZenFone5今年4月能登上台灣智慧型手機單機銷售冠軍，至於另一支新款旗艦機有機會上半年在台開賣。

談到今年華碩台灣手機銷售目標，黃立中認為，會比去年好很多，因為新機開賣時間從7、8月提早到3、4月，有更多時間準備；今年3月推出的ZenFone 5Q銷售優於預期，還在努力追貨，主要因為售價9000多元是通路商看好的價格甜蜜點，消費者即使不綁約也願意掏錢買空機。

ZenFone 5搭載雙鏡頭系統及相位對焦、3軸電子防手震、4軸光學防手震等功能，在逆光、夜間或低光源處能確保拍照品質；內建Qualcomm Snapdragon 636行動運算平台，螢幕屏占比高達90%，優於iPhone X屏占比86%。

ZenFone 5在台灣建議售價新台幣1萬1990元，即日起在網購平台、華碩專賣店及官網公告的全台展售店開賣；4月15日起在中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等電信業門市開賣。（編輯：林興盟）1070412

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