都市型工業區立體化 估6月開始受理申請

（中央社記者廖禹揚台北12日電）為解決產業缺地問題，行政院核定都市型工業區更新立體化發展方案，院長賴清德裁示，可同步進行相關細則修正與受理申請行政作業，經濟部預計在6月底前完成修法公告與受理作業。



行政院3月27日核定「都市型工業區更新立體化發展方案」，今天院會由經濟部報告，位於都市計畫範圍內，由經濟部或地方政府管轄，且基準容積在240%（含）以下者可提出申請，獎勵容積最高可達各工業區法定容積50%。



行政院核定函示，請內政部及直轄市政府於4月底前完成修正都市計畫法省市施行細則（或自治條例），目標在5月底、最慢6月底完成。



經濟部工業局工業區組組長陸信雄會後受訪表示，行政院長賴清德今天在院會中裁示，在施行細則正式公告實施前，可以先開始進行受理廠商申請的行政程序，公告實施後即可進行核定，縮短作業時程。



經濟部預計在4月舉辦北中南說明會，並正在進行修訂產業園區用地變更規劃辦法，預計6月底前完成修法公告與受理廠商申請作業。



依此方案，平均新增投資金額超過每公頃4.5億元者，平均每公頃再增加投資1000萬元，得增加法定容積1%，以15%為上限；而符合能源管理要求，裝設節能及太陽光電發電設施者，最多可增加法定容積5%。



此外，以捐贈產業空間或繳納回饋金方式，最高可增加各工業區法定容積30%；合計共可增加各工業區法定容積50%。



經濟部盤點，國內共有44個工業區適用此方案，其中以新北市的土城、樹林工業區意願最高；考量業者需求，以六都20個工業區效益保守估計，未來依此方案申請，增加樓地板面積總計可達150公頃。（編輯：李信寬）1070412