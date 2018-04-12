大立光Q1營收下滑 林恩平：大客戶需求下修

（中央社記者田裕斌台北12日電）股王大立光今天召開線上法人說明會，執行長林恩平表示，營收下滑是大客戶需求下修，新機種需求還沒有接上，至於7P下半年仍在設計階段，可能小量試產。



大立光今年第1季合併營收88.77億元、季減45%、年減18%，毛利率63.33%，不但較去年第4季的71.67%大幅降低，也跌破7成大關，稅後純益40.19億元、季減53%、年減18%，EPS約29.96元，單季EPS創2016年第3季以來新低。



林恩平表示，第1季毛利率下滑主要是受到機種交替，在新產品良率還需要學習曲線提升下，毛利率還有提升的空間；目前看來4月、5月營收表現與3月相當，若出貨順利可望小幅成長，今年出貨主要還是以6P(6片塑膠鏡片組成的鏡頭組)為主，7P下半年可望開始設計在新產品當中，實際量產將落在明年。



林恩平說，7P與6P產品的差異，差在可以設計更大的光圈及提供更高畫質的影像呈現，不過若在同樣的畫質輸出下，7P產品背後需要晶片運算能力比較小，至於塑膠與玻璃混合鏡頭目前若應用在手機上，看不出實際表現的差異，在車用上的表現可能較有差異。



林恩平指出，目前市面上針對提高鏡頭表現有3顆鏡頭及7P兩種解決方案，不過哪種方案客戶較為偏好，要看客戶產品怎麼設計，大立光並未特別區分客戶比較傾向採取哪種方案。（編輯：黃國倫）1070412