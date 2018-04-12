假贈與逾億元實避稅 遭國稅局補稅開罰

（中央社記者邱柏勝台北12日電）南區國稅局表示，日前查獲某納稅義務人將新台幣1.1億元分兩筆轉入子女帳戶，再以子女名義轉定存，到期後將錢轉回自己帳戶，雖無贈與事實，但其實是分散所得逃漏稅負，因而補稅處罰。



國稅局官員表示，父母親將資金轉入成年子女帳戶從事投資或存款，如本金及獲利所得歸子女所有，則本金應課徵贈與稅；如在稽徵機關查獲前，已將本金及獲利所得全數轉回父母親名下，雖無贈與情事，但仍有分散所得涉及逃漏稅問題。



官員說明，日前查核轄內納稅人個人銀行帳戶大額現金存提時，發現某民眾甲君帳戶有異常資金移轉情形，經深入追查，甲君於民國105年間，分別提領6000萬元及5000萬元。轉入已成年子女乙君及丙君帳戶，並以乙君及丙君名義轉存定存單，到期後再轉回自己的帳戶。



官員表示，甲君雖於查核前將本金及利息轉回自己的帳戶，未涉及贈與情事，但因甲君將資金以成年子女名義存入銀行，利用已成年子女申報綜合所得稅有27萬元儲蓄投資特別扣除額，涉有藉以分散利息所得，規避適用較高稅率的情形，經甲君坦承不諱，將分散所得及扣繳稅額一併轉正歸戶甲君，另扣除乙君及丙君溢繳的稅額後，除對甲君補徵105年度所得稅10萬餘元，並處以一倍罰鍰。



國稅局進一步說明，父母親如以成年子女帳戶從事投資或存款，雖於國稅局查獲前已將投資出售，且將所得款項或存款本息轉回自身名下，無贈與情事，但仍涉及分散所得，依法應補稅處罰。



國稅局提醒納稅義務人，父母親如果並無贈與子女的意思，就不要以子女名義投資或存款，如果要贈與，需將轉入子女帳戶的資金，依法申報贈與稅，以免因被查獲，除需補繳稅款外，還需處以罰鍰。(編輯：陳永昌)1070412