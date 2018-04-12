大億車燈ASP進補 法人估今年業績創高可期

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）汽車燈具大廠大億今年產品ASP可望受惠LED頭燈和晝行燈出貨和滲透率提升，今年業績成長正向看待。法人預估，大億今年業績可望繼續創新高。



大億今天下午在台灣證交所舉辦法說會。展望今年，大億財務長王宏基表示，目前新款車種頭燈以LED為主，或者加裝LED晝行燈，整體帶動大億產品平均銷售價格（ASP）今年對於成長態勢正向看待。



法人預估，大億今年毛利率可維持一定水準，大約在17%到18%區間，營業利益率維持在8%區間。



展望營運大方向，王宏基表示，台灣市場今年汽車銷量大約可維持44萬台水準，大億在台灣國產車市占率繼續站高，會以提高ASP帶動營業額成長。



在國外市場部分，王宏基指出，大億會隨著飛雅特克萊斯勒集團布局，深耕美國、中國大陸、墨西哥、巴西和印度等市場。



法人表示，大億今年也可望間接受惠中國大陸轉投資福州小糸主要客戶吉利汽車銷量成長。



大億除了深耕車燈燈具外，也布局航太、軌道、漁船集魚燈具等。



法人表示，大億在台灣國產車主要客戶包括國瑞、中華汽車、裕隆、納智捷、福特六和等，台灣國產車約80%車燈由大億供應，其中國瑞TOYOTA汽車幾乎100%由大億供應，中華汽車約70%到80%比重車燈由大億供應。國外客戶包括美國飛雅特克萊斯勒和福特，日本客戶包括SUZUKI與馬自達。



大億在中國大陸轉投資福州小糸大億主要客戶為吉利汽車、東南汽車以及外銷日本的馬自達等，其他客戶也包括東風HONDA、東風日產、福建奔馳等。法人表示，中國大陸銷售納智捷車款車燈由大億台灣廠供應。馬自達系列LED霧燈由大億供應。



從市場比重來看，車燈占大億整體業績比重約81%，模具占比約9%。在車燈部分，大億內銷比重約52%，外銷比重約48%；其中去年日本占比27%，美國占比約19%，中國大陸占比約2%。



大億自結今年第一季合併營收新台幣15.38億元，較去年同期13.76億元成長11.83%。其中今年3月自結合併營收7億元，較去年同期5.44億元成長28.8%，主要是2月部分訂單遞延到3月認列營收。（編輯：黃國倫）1070412