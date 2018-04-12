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童子賢：OTT時代內容為王 好創作征服世界

發稿時間：2018/04/12 16:27

最新更新：2018/04/12 16:27

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（中央社記者邱柏勝台北12日電）和碩董事長童子賢今天表示，在OTT（Over The Top）時代，只要內容夠吸引人，創作能力夠強，內容產製者透過網路力量，很容易征服世界。

網路科技快速變革，帶動OTT產業發展，也改變大眾影音收視習慣。OTT是指內容或服務建構在基礎電信服務之上，不需另外透過網路營運商，但現在被解讀為各種基於網際網路的內容和服務。隨網路科技發展，OTT產業也逐漸茁壯，如台灣觀眾較熟悉的影音串流平台Netflix、KKBOX與friDay等，成為百家爭鳴並受政府重視的產業。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所舉辦「新媒體時代：台灣OTT產業的策略與趨勢」論壇，文化部次長丁曉菁表示，數位匯流時代，銷售通路多元分眾，產業已走入全新發展方向，但文化產業卻面臨生態系破碎與不完整問題，致使投資者信心缺乏，各部會已宣布國家政策工具到位，希望透過國家發展基金投資，宣示政府對OTT產業的重視，引領企業與投資者進場。

童子賢表示，沒有OTT的年代，電台受限於營業執照與發射功率，受限於小區域，只能鎖定一小部分觀眾。在OTT時代，只要內容夠精彩，創作能力夠強，內容產製者透過網路力量，很容易征服世界。

他說，在這波新趨勢下，規則會被打破、疆界會被模糊、法規與稅收模式也在改變，新時代需要新獲利方式。如果一個經濟體無能力面對新產業規則，會落後市場，對OTT產業而言，現在是結合網路經驗的好時機，讓整個影音產業發展有新方向。

勤業眾信財務顧問服務部執行副總經理李紹平表示，對OTT產業而言，創新獲利的商業模式與穩健經營的現金流量是致勝關鍵。以非財務面方式評估，OTT產業價值鏈地位取決於客戶群、數據價值與內容來源。

針對台灣OTT業者，李紹平建議，了解主要客戶群、清楚的市場定位及優質影音內容都是業者脫穎而出、持續成長的致勝關鍵。（編輯：李明宗）1070412

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