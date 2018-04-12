國賓飯店拚餐飲 董座：今年目標7成占比

（中央社記者江明晏台北12日電）六福皇宮吹熄燈號，國賓飯店董事長許育瑞評論，「輕資產、重管理」需觀光客成長背景支持，「餐飲做得很好，就不用靠觀光客」，今年國賓飯店餐飲占比拚達7成。



六福皇宮吹熄燈號，連年上漲的租金是壓垮營運的最大主因，相較於國內部分飯店走「輕資產、重管理」路線，國賓旗下三大飯店土地皆由集團自有，在成本控管上更具優勢。



國賓大飯店董事長許育瑞今天出席「國賓與宏國德霖科大產學合作」記者會後受訪表示，「輕資產、重管理」的策略，必須要有觀光客數量不斷成長的背景支持，認為六福皇宮「左手跟別人租，右手又跟老外簽約」的狀況，成本壓力確實很辛苦。



許育瑞表示，「餐飲做得很好，就不用靠觀光客」，國賓近年積極發展餐飲，目標是今年餐飲營收占比進一步提高，力拚從目前的6成提升至7成，且「7成不見得是天花板」。



國內餐飲市場很競爭，國賓台北、新竹、高雄3據點旗下每個餐廳都有獲利，許育瑞看好，台北國賓川菜廳、粵菜廳和A CUT牛排館均獲得首屆米其林推薦，聚客效應可望進一步發揮。



住房方面表現如何？許育瑞表示，台北國賓飯店有高達7成旅客為日籍客，「專注日本市場」是成功主因，飯店從業人員也會講日語，因此相對較不受到市況影響。



展望今年市況景氣，許育瑞保守看待，他坦言，台灣商務活動少，也減少展覽，要做商務客生意不容易。



國賓大飯店營運長林興國受訪時指出，國賓今年首季住房率持平，維持近8成左右的水準，力拚全年住房率能與去年持平。（編輯：林興盟）1070412