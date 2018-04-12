核二2號機再轉申請 原能會下週開會討論

（中央社記者朱則瑋台北12日電）台電公司已提出的核二2號機再轉申請資料，原能會今天表示，審查持續進行當中，本週確定來不及，下週會找台電、審查小組召開會議討論，並到現場實地了解狀況。



睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分發生跳機意外，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報原子能委員會，必須提出綜合檢討報告獲得核准後，核二廠2號機才可以重新併聯發電。



原能會找來6名外部專家及會內同仁組成審查小組，原能會核能管制處副處長李綺思今天向中央社記者說，目前已經把台電提供的資料，交給每名委員進行書面審查，預計下週會召開會議，邀請台電公司前來說明狀況，接著再前往核電廠親自視察，確認再轉安全無虞。



台電公司日前指出，由於氣溫升高，用電量升高，亮起供電警戒的橘燈，李綺思指出，用電問題是台電公司業務範圍，需要自己處理，原能會是獨立單位，以安全為主要審查宗旨，不會因為用電不足，審查就會放水，草率同意再轉。



原能會9日接獲台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第18條規定，提出核二廠2號機107年3月28日急停事件綜合檢討報告，內容包括事件過程中機組系統設備動作序列正確性評估、事件發生肇因、改善措施、機組再起動安全性評估，以及原能會指定反應爐暫態模擬分析等。（編輯：黃國倫）1070412