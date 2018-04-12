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高田被均勝子公司收購 85年品牌走入歷史

發稿時間：2018/04/12 17:18

最新更新：2018/04/12 17:18

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（中央社東京12日綜合外電報導）因安全氣囊瑕疵深陷困境而聲請破產保護的日本安全氣囊大廠高田（Takata）今天宣布，完成事業讓渡手續，會長兼社長高田重久卸任。有85年歷史的「高田」品牌名稱走入歷史。

法新社報導，高田先前因汽車安全氣囊有瑕疵而進行大規模召回，是汽車工業史上最大的召回案，導致負債逾1兆日圓（約新台幣2763億元），去年6月向法院聲請破產保護，創日本製造業史上最大的破產案。高田客戶包括日本汽車龍頭豐田、美國的通用汽車（GM）等。

高田今天表示，完成將資產、事業讓渡給美國的同業「百利得汽車安全系統公司」（Key Safety Systems，KSS）事宜。

KSS是中國大陸汽車零件企業寧波均勝電子公司旗下的子公司，收購高田後，新公司配合母公司的英文名，改為「均勝安全系統公司」（Joyson Safety Systems），總部將在美國的密西根州。

高田的會長（董事長）兼社長高田重久於昨天卸任。他發出聲明說：「造成許多人士莫大的困擾，深感抱歉。」

高田因汽車安全氣囊出紕漏導致官司纏身，被指控造成21人車禍身亡，還有一些案子還在接受調查。（譯者：楊明珠/核稿：盧映孜）1070412

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