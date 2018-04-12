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景氣復甦 年終獎金6.8萬為20年來次高

發稿時間：2018/04/12 17:22

最新更新：2018/04/12 17:22

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（中央社記者陳政偉台北12日電）主計總處公布，1至2月月薪平均為新台幣4萬629元，年增2.81%，增幅為18年來新高。景氣復甦，廠商增年終獎金，107年每人年終獎金平均為6萬8017元、約1.68個月，為20年來次高。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，2月本國籍、外國籍的全時及部分工時受僱員工經常性薪資平均為4萬483元，較1月減0.71%，較去年同月則增2.85%，增幅是17年來的新高。

潘寧馨說，再加計年終獎金及績效獎金等非經常性薪資後，2月總薪資平均為8萬6832元，較1月增46.94%，較去年同月也增89.92%，主因多數廠商於2月發放年終獎金及績效獎金所致。

潘寧馨解釋，由於2月工作天數較少，所以觀察1到2月的經常性薪資情況較能與過去比較，1至2月平均為4萬629元，較去年同期增加2.81%，年增幅為18年來新高，表示受到景氣復甦，部分廠商調薪的因素。

他表示，如果看106年12月到107年2月的近3個月非經常性薪資，可以觀察廠商年終獎金及績效獎金發放情形。

潘寧馨指出，107年每人年終獎金平均為6萬8017元、約1.68個月，高於106年6萬2675元、約1.58個月，為20年來的次高，也是這3年的新高，顯示景氣復甦，廠商增加發放年終獎金。（編輯：鄭雪文）1070412

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