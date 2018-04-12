台股熱散戶追 首季交易人數創6年半新高

（中央社記者田裕斌台北12日電）台股真的熱起來，根據台灣證券交易所統計，今年第1季成交值在新台幣5億元以上的自然人有1135人，成交值在1億元以下的散戶人數暴增至216萬2843人，創2011年第3季以來新高。



證交所統計，第1季單季成交值在5億元以上的自然人有1135人，較去年第4季減少109人，成交值在1億元至5億元的自然人則有9678人，較去年第4季減少929人。



值得注意的是，單季成交值在1億元以下即散戶的人數216萬2843人，則是創下2011年第3季、約6年半來的新高，且人數較去年第4季大幅增加6萬2700人。



證交所主管表示，台股第1季交易天數較少，除了去年第1季大戶人數增加外，其餘幾年第1季大戶數都是全年相對較少的季度，不過交易1億元以下的人數創新高，確實可以說明台股人氣持續增溫，投資人參與度大增。



證交所統計，第1季自然人占集中市場總成交值比重58.33%，外資則約26.01%，國內法人占15.66%，且法人在第1季整體市場交易金額較去年第4季成長，以國內法人成長20.96%最多，外資成交比重也成長3.39個百分點。



第1季集中市場成交日均值1339.76億元，較去年第4季1244.51億元成長達7.65%，證交所認為，集中市場指數已創站上萬點最久的行情，加上當沖降稅有助提升市場流動性，第1季集中市場交易活絡度明顯提升。(編輯：陳永昌)1070412