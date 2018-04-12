新台幣連2貶創1個月低 近3個月最大量

（中央社記者邱柏勝台北12日電）中東地緣政治風險升溫，資金撤出亞洲與新興市場國家，今天新台幣在外資大舉匯出下走弱，終場以29.260元兌1美元作收，貶值5.9分，匯價連2貶並創1個月新低。



台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至18.65億美元，創近3個月最大量。



外匯交易員表示，敘利亞日前傳出疑似化武攻擊，美國總統川普發推文警告支持敘利亞政權的俄羅斯，指出「飛彈要來了」。此番言論導致中東地緣政治風險升溫，全球股匯市都受到影響，尤以亞洲與新興市場國家為甚，今天包含韓元、人民幣等亞洲貨幣普遍走弱，外資也大舉匯出台灣，導致新台幣走貶，不過出口商也逢高拋售美元，壓抑新台幣貶幅，終場貶值5.9分作收，但新台幣仍創1個月低點。



展望新台幣後市，外匯交易員說，包含美中貿易戰在內，近期中東地緣政治風險升溫，國際不確定因素越來越多，導致市場風險偏好降低，投資人將資金轉向避險資產，外資匯出量增，帶動新台幣走貶，不過國際情勢瞬息萬變，難斷定新台幣已走向貶值格局，後續仍應密切關注外資動向。



新台幣兌美元今天開盤價為29.190元，最高29.185元、最低29.265元，尾盤收29.260元，貶值5.9分。(編輯：陳永昌)1070412